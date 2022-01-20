Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі, повідомив Офіс президента 20 січня.

«Президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу в державній резиденції «Вісла». Голови держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів», – йдеться в повідомленні.

Основною темою залишається питання безпеки, додали в ОП.

Днями цей візит анонсувала польська сторона.

20 грудня 2021 року в державній резиденції «Синьогора» на Прикарпатті відбувся саміт «Люблінського трикутника» за участю президентів України, Польщі та Литви. Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована підтримка членства України в ЄС і НАТО, а також ідеться про боротьбу з російською агресією.