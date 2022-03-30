«Без зброї, санкцій, обмежень бізнесу РФ – шукайте іншу роботу»: Зеленський до послів у кількох країнах

«Не буде зброї, санкцій, обмежень для бізнесу РФ – шукайте іншу роботу»: Зеленський до послів кількох країн

Президент Володимир Зеленський повідомив у нічному відеозверненні про ухвалені щодо кількох послів і представників України в іноземних державах рішення у зв’язку з їхньою незадовільною роботою на дипломатичному фронті в умовах війни РФ проти України.

«Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави. На те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини, такого посла України – з Марокко. Також повернуто посла з Грузії. Попри всю повагу: не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу. Чекаю конкретних результатів найближчими днями від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки. Таких же результатів днями чекаю від військових аташе», – сказав Зеленський.

Він назвав дипломатичний фронт одним із ключових.

«Всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу й на допомогу армії», – додав президент.

Президент України Володимир Зеленський ще 1 березня повідомляв, що Україна ухвалила рішення негайно відкликати посла з Грузії. Грузинська влада назвала цей крок незрозумілим і відкинула звинувачення Києва в браку підтримки на тлі агресії Росії.