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01 Липень 2019, Київ 17:14
Новини | Політика

Зеленський призначив Нескоромного заступником голови СБУ

Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного. Відповідний указ оприлюднив Офіс президента 1 липня.

За даними ЗМІ, Дмитро Нескоромний працював над так званою справою «діамантових прокурорів» – заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Володимира Шапакіна. Він був звільнений у лютому 2017 року.

Також цього ж дня Зеленський призначив двох регіональних очільників СБУ: Олександра Бондарука – начальником управління СБУ у Львівській області, Івана Рудницького – начальником управління в Закарпатській області.

27 червня Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником голови СБУ.

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