Зеленський закликав Гройсмана притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності

Президент Володимир Зеленський спрямував прем’єр-міністру Володимиру Гройсману листа щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна, повідомляє Офіс президента.

За словами голови ОП Андрія Богдана, такий крок Зеленського пов’язаний із тим, що Міністерство закордонних справ не погодило з ним свою відповідь на ноту Росії щодо українських військовополонених моряків.

Богдан заявив, що, хоча запропонована Кремлем процедура звільнення моряків неприйнятна, «можна досягнути компромісу».

«Крим – це Україна, ми боремося за повернення Криму під нашу юрисдикцію. Крім процедури, яку пропонує Російська Федерація, яка не є прийнятною для України, існують інші процедури. У переговорному процесі можна досягнути компромісу й повернути наших громадян в Україну», – цитують голову ОП у повідомленні.

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Також, як повідомив Богдан, Зеленський повторно звернеться до Верховної Ради щодо звільнення голови МЗС.

«Ми сьогодні звертатимемося до парламенту щодо зміни кадрів і призначення тих, яким довіряє президент, а також щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ за ті дії, які прямо суперечать чинному законодавству», – йдеться в цитаті голови ОП.

1 липня міністр закордонних справ Павло Клімкін оголосив, що йде у відпустку незалежно від того, яке рішення ухвалить Верховна Рада щодо його відставки.

27 червня президент Зеленський заявив, що Клімкін не погоджував із ним відповідь України на ноту Росії щодо військовополонених моряків, і звинуватив міністра в тому, що такі дії ставлять під загрозу можливість повернення полонених додому. Глава МЗС відповів на це, що має повноваження відповідати на ноти Кремля без погодження з президентом.

17 травня Клімкін заявив, що іде у відставку. Однак Верховна Рада не підтримала обидві постанови з таким рішенням – від парламентського комітету із закордонних справ та президента Зеленського.