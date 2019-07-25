Зеленський призначив ще одну заступницю голови Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив заступницею голови Служби зовнішньої розвідки Катерину Сляднєву.

Відповідний указ на сайті президента датований 24 липня.

Згідно з декларацією, Катерина Сляднєва у 2018 році працювала заступницею начальника управління нагляду в кримінальному провадженні в прокуратурі Києва.

На початку липня Зеленський призначив заступником голови СЗР колишнього начальника Управління інформації адмінінстрації Державної прикордонної служби Валерія Євдокимова.