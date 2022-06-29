Зеленський просить Верховну Раду приєднати Україну до Конвенції про екстрадицію

Президент України Володимир Зеленський 29 червня вніс до Верховної Ради законопроєкт про приєднання України до Конвенції про екстрадицію.

«Ратифікація Конвенції створить правові підстави для співробітництва з компетентними органами держав-учасниць щодо видачі з метою притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку осіб, які, намагаючись ухилитися від відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території однієї з них», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Водночас президент пропонує парламенту затвердити під час ратифікації цієї Конвенції низку застережень до неї. Зокрема, про те, що:

Україна не видаватиме іншій державі громадян України;

Україна може відмовити у видачі особи у випадку, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України;

в Україні запити про екстрадицію складатиме та отримуватиме Офіс Генерального прокурора (під час досудового розслідування) та Міністерство юстиції України (під час судового провадження або виконання вироку).

Наразі законопроєкт президента переданий на розгляд керівництву парламенту.

20 червня Верховна рада ратифікувала Стамбульську конвенцію.