«Підтримка України лише зростатиме»: Зеленський поговорив із прем’єром Нідерландів Рютте

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте «сталу оборонну співпрацю».

«Радий був почути, що наступного року підтримка України лише зростатиме. Також обговорили реалізацію моєї формули миру та перехід України до енергоощадливих технологій», – зазначив Зеленський.

11 липня прем’єр Нідерландів Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що його країна готова надавати Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці і закликав союзників «робити те саме».