У «Слузі народу» кажуть, що проситимуть Зеленського йти на другий термін

Партія «Слуга народу» планує закликати президента Володимира Зеленського балотуватися на другий термін, сказав лідер фракції «Слуга народу», голова політради однойменної партії Давид Арахамія на брифінгу у Києві.

«Ми будемо просити його йти на другий термін. А як він вирішить, це вже його особисте рішення», – сказав Арахамія в кулуарах партійного з’їзду.

Торік у травні президент Володимир Зеленський заявляв, що ще подумає, чи балотуватися йому на другий термін. Тоді він заявляв, що «одного терміну не вистачить», щоб виконати все обіцяне.

20 травня 2021 року виповниться два роки з дня інавгурації Володимира Зеленського.