Зеленський після зустрічі з військовими: Ставка розгляне питання РЕБ

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання, порушені військовими на зустрічі з ним 4 вересня на Донеччині і в Запорізькій області, будуть розглянуті на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

«Надзвичайно важливо – підтримати наших воїнів, поспілкуватися з комбригами, комбатами. Це дуже-дуже корисно – почути від тих, хто йде у бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ (радіоелектронної боротьби – ред.) – усе почули, хлопці», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Раніше пресслужба президента повідомила, що 4 вересня він відвідав бойові бригади на Донецькому і Запорізькому напрямках.