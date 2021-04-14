Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Японії

Президент України Володимир Зеленський 14 квітня мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Йосіхіде Суґою. Про це повідомляє посольство Японії в Україні.

«Прем’єр-міністр Суґа заявив, що Україна є важливим партнером, який поділяє такі базові цінності, як свобода, демократія та верховенство права, і Японія послідовно підтримує зусилля України щодо впровадження реформ, зокрема в рамках співпраці «Великої сімки (G7)». Президент Зеленський висловив вдячність Японії за підтримку України і лідери двох країн привітали розвиток двосторонніх відносин», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський поінформував співрозмовника про нещодавнє загострення ситуації на сході України. У свою чергу, Суга запевнив, що Японія продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України та стурбована погіршенням ситуації.

Як зазначили у Офісі президента України, «сторони також обмінялися думками щодо підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи у Києві та подальших заходів двостороннього діалогу на вищому рівні».

Зазначається, що президент запросив прем’єр-міністра Японії долучитися до урочистостей з нагоди Дня Незалежності та до роботи саміту Кримської платформи.