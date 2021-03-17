Міністр оборони під час візиту в Японію запросив Токіо приєднатися до «Кримської платформи»

Міністр оборони України Андрій Таран під час офіційного візиту до Японії провів переговори із державним міністром закордонних справ Такаші Уто, під час яких запросив офіційний Токіо приєднатися до «Кримської платформи», повідомляє пресслужба Міноборони.

Серед завдань «Кримської платформи» міністр оборони України відзначив безпеку, включно зі свободою мореплавства, забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-агресора, захист прав людини та міжнародного гуманітарного права, захист освітніх, культурних, релігійних прав та подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку та навколишнє середовище.

«Оскільки Україна та Японія мають схожі геополітичні проблеми, для обох держав є нагальним питання територіальної цілісності і непорушності міжнародно визнаних кордонів, ми пропонуємо активізувати взаємодію для гарантування національних інтересів та безпеки двох держав. Це надасть нового імпульсу двосторонньому політичному та військово-політичному співробітництву України та Японії», – зазначив Андрій Таран.

Як повідомили у МОУ, державний міністр закордонних справ Японії Такаші Уто підкреслив необхідність тісніших зв’язків двох держав з огляду на спільні виклики і загрози.

Перший в історії двосторонніх відносин візит міністра оборони України до Японії почався 16 березня.

В Офісі президента раніше повідомили, що саміт української «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар заявляла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.

Читайте також: Реінтеграція має бути не про території, а про людей. Як повернути Донбас і Крим, обговорювали у Гарварді