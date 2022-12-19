Зеленський подякував ЮНІСЕФ за виділення понад 100 млн доларів для українських родин

19 грудня стартував спільний проєкт «Укрзалізниці» та фонду ЮНІСЕФ, повідомив президент України Володимир Зеленський. Про це він розповів у вечірньому зверненні у понеділок.

Проєкт передбачає святкові рейси на Донеччину, Харківщину та до Миколаєва.

«Сьогодні – Донеччина. 21 грудня вирушає такий святковий потяг у Харківську область. 23-го – у Миколаївську, Херсонську області. Везуть святкові вистави і більше 30-ти тисяч подарунків», – уточнив президент.

Він подякував «Укрзалізниці», ЮНІСЕФ і уряду за організацію акції.

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«Хочу й окремо подякувати ЮНІСЕФ за більш ніж 100 мільйонів доларів підтримки для українських родин. Більш як 120 тисяч родин, зокрема ті, хто виховує чотирьох і більше дітей, дітей з інвалідністю, можуть отримати грошову допомогу», – зазначив Зеленський.

Загалом, уточнив він, програма торкнеться більш ніж 600 тисяч українців.

Фонд ООН ЮНІСЕФ на своєму сайті зазначає, що йдеться про програму, яка передбачає виділення 102 мільйонів доларів на виплати, зокрема, родинам із чотирма і більше дітьми, а також родинам, які виховують дітей з інвалідністю.