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«Війна Україну не зламає» – Зеленський про 5 місяців повномасштабного вторгнення РФ

Президент Україи Володимир Зеленський

Президент Україи Володимир Зеленський 24 липня звернув увагу на те, що сьогодні минає п’ять місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«П’ять місяців. Після восьми років. Війна не зламала Україну і не зламає. Не зупинила життя в нашій державі і не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу країну. Не підкоримось. Вистоїмо. Захистимо своє. Переможемо!», – написав Зеленський у фейсбуці.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

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