Україна у війні здобуде гарантований захист на майбутні покоління – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що розв’язаній РФ війні Україна у підсумку здобуде гарантований захист на майбутні покоління. Про це він сказав випускникам Львівської та Одеської військових академій.

«Саме зараз і саме в цій війні, якої українці не починали, але яку нам з вами належить завершити нашою спільною перемогою, Україна здобуде собі гарантований захист. Захист – на покоління», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що українці пишаються своєю армією і відчувають гордість: «Її заслужили тисячі українських воїнів своєю хоробрістю, стійкістю та влучністю».

24 лютого виповниться рік російського масштабного військового вторгнення в Україну. Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території. Від самого початку Кремль називає війну «спеціальною операцію».

Моніторингова місія ООН в Україні задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. Даних про загиблих українських військових немає.