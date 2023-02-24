«Ми зробимо все, щоб Україна повернулась» – Зеленський до людей в окупації

Президент України Володимир Зеленський у зверненні під назвою «Лютий. Рік незламності» до річниці повномасштабного вторгнення РФ запевнив українців на тимчасово окупованих територіях, що держава про них не забула.

«Я хочу зараз звернутися до тих, хто все ще чекає. До наших громадян, які зараз перебувають у тимчасовій окупації. Україна не залишила вас, не забула про вас, не відмовилася від вас. Так чи інакше ми звільнимо всі наші землі. Ми зробимо все, щоб Україна повернулась. А всім, хто зараз вимушено перебуває за кордоном: ми зробимо все, щоб ви повернулися до України. Щоб це стало можливим», – сказав Зеленський.

Він також заявив, що Україна і далі буде боротись і повертати кожного поленого.

Перше сьогоднішнє, коротке звернення Зеленського було позначене словами про те, що Україна пережила «рік болю, жалю, віри, єдності та незламності».

Сьогодні очікується пресконференція Володимира Зеленського до річниці повномасштабного вторгнення РФ.