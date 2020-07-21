Зеленський підписав закон про виділення коштів на подолання наслідків повені на заході України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо фінансування заходів подолання наслідків повені на західній Україні, який Верховна Рада ухвалила 3 липня.

«Закон збільшує на 2 млрд грн резервний фонд, який сформовано у Державному бюджеті України для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру й не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету», – мовиться у повідомленні Офісу президента.

Документ урегульовує питання фінансового забезпечення заходів з подолання наслідків повені в західних областях України, а також заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.

Наприкінці червня захід України вразили сильні повені, що завдали значних руйнувань і підтоплень.