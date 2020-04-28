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28 квітня 2020, Київ 16:47
Новини | Економіка

Зеленський підписав закон про ринок землі

Президент України Володимир Зеленський підписав про ринок землі, який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський назвав підписання документу «історичним моментом для всіх українців» і для нього самого.

Ринок землі має запрацювати 1 липня 2021 року замість 1 жовтня 2020-го.

Купувати землю зможуть громадяни України, територіальні громади, держава та юридичні особи, «створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади». У першій редакції документа юридичним особам достатньо було бути створеними за законодавством України. Крім того, юридичні особи зможуть купувати землю лише з 2024 року.

Іноземці матимуть право купувати землі винятково після рішення референдуму.

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