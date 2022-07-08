Зеленський розповів, чого побажав Залужному

Президент України Володимир Зеленський розповів, чого побажав головнокомандувачеві Збройних сил України Валерієві Залужному у День народження 8 липня.

«Привітав сьогодні головкома Залужного з днем народження. Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Президент, звертаючись до Залужного, додав: «Дякую за службу».

Днями Зеленський запевняв, що між Офісом президента і Генштабом немає непорозумінь. Таку заяву він зробив після ситуації із рішенням щодо «дозволів» для військовозобовʼязаних.

8 липня головнокомандувачу Збройних сил України Валерієві Залужному виповнилося 49 років. З нагоди уродин користувачі в мережі активно адресували йому вітання та подяки.