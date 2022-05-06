Зеленський затвердив відзнаку «Хрест бойових заслуг» – першим її отримав головнокомандувач ЗСУ

В Україні з’явилася бойова відзнака «Хрест бойових заслуг» – про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 6 травня.

Він зазначив, що в цей день в Україні відзначають День піхоти, водночас вказавши на те, що досі країна не мала «саме бойових відзнак».

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«Ось сьогодні мав честь вручити нарешті саме таку відзнаку – Хрест бойових заслуг. І першим, кому я вирішив вручити цей Хрест, став генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України. За відвагу, за мудрість, за організацію ефективної відсічі російському вторгненню», – сказав Зеленський.

Крім того, нагороду отримали:

заступник головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенант Євген Мойсюк

бойова медикиня 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко

командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко

заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський

Президент назвав бойові нагороди «справедливою новою традицією» для держави, яка захищає власну незалежність в умовах війни.

Крім того, він повідомив про створення спеціальної відзнаки «За мужність та відвагу» для бойових підрозділів, які виявили «надзвичайну хоробрість і результативність у боях за Україну». Її вже отримали сім бригад.

За даними Офісу президента, це:

24 окрема механізована бригада імені короля Данила

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців

92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка

93 окрема механізована бригада «Холодний Яр»

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

«Вручив і ордени «Золота Зірка» нашим захисникам, які отримали звання Героя України. А також рідним тих наших героїв, яким це звання присвоєно посмертно», – додав президент.

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Офіс президента оприлюднив указ Зеленського про заснування нагороди «Хрест бойових заслуг» 6 травня. Вона передбачена як для громадян України, так і для іноземців.

Нагорода присуджується за «видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником», або ж досягнули видатних успіхів в управлінні військами під час бойових дій.