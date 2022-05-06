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Зеленський затвердив відзнаку «Хрест бойових заслуг» – першим її отримав головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний

В Україні з’явилася бойова відзнака «Хрест бойових заслуг» – про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 6 травня.

Він зазначив, що в цей день в Україні відзначають День піхоти, водночас вказавши на те, що досі країна не мала «саме бойових відзнак».

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«Ось сьогодні мав честь вручити нарешті саме таку відзнаку – Хрест бойових заслуг. І першим, кому я вирішив вручити цей Хрест, став генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України. За відвагу, за мудрість, за організацію ефективної відсічі російському вторгненню», – сказав Зеленський.

Крім того, нагороду отримали:

  • заступник головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенант Євген Мойсюк
  • бойова медикиня 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко
  • командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко
  • заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський

Президент назвав бойові нагороди «справедливою новою традицією» для держави, яка захищає власну незалежність в умовах війни.

Крім того, він повідомив про створення спеціальної відзнаки «За мужність та відвагу» для бойових підрозділів, які виявили «надзвичайну хоробрість і результативність у боях за Україну». Її вже отримали сім бригад.

За даними Офісу президента, це:

  • 24 окрема механізована бригада імені короля Данила
  • 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу
  • 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького
  • 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців
  • 92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка
  • 93 окрема механізована бригада «Холодний Яр»
  • 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

«Вручив і ордени «Золота Зірка» нашим захисникам, які отримали звання Героя України. А також рідним тих наших героїв, яким це звання присвоєно посмертно», – додав президент.

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Офіс президента оприлюднив указ Зеленського про заснування нагороди «Хрест бойових заслуг» 6 травня. Вона передбачена як для громадян України, так і для іноземців.

Нагорода присуджується за «видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником», або ж досягнули видатних успіхів в управлінні військами під час бойових дій.

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Харківська область: ЗСУ закріпилися та зупинили просування російської армії вглиб контрольованих Києвом територій, зауважили в Генштабі. Наразі російські військові вдаються до артобстрілів навколишніх сіл. Страждає здебільшого цивільна інфраструктура.

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