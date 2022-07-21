Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«44 – це не 70»: Зеленський прокоментував фейки про нібито його проблеми зі здоров’ям

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за фейком про його буцімто недугу стоїть Росія

Президент України Володимир Зеленський прокоментував фейки, поширені в результаті кібератаки на українські радіостанції, про нібито його проблеми зі здоров’ям.

«Сьогодні Росія запустила черговий фейк, що держава нібито не керується президентом Зеленським, бо він перебуває у лікарні, точніше – у реанімації через свій тяжкий стан, тяжкий стан здоров’я. Так ось – я перебуваю у кабінеті», – сказав Зеленський у відео в Instagram.

Зеленський сказав, що «так міцно, як зараз», ще ніколи не почувався.

«І погана новина для усіх, хто запускає такі фейки: я не один, нас таких 40 мільйонів. І при усій повазі до похилого віку, але 44 – це не 70», – додав 44-річний Зеленський, ймовірно, маючи на увазі вік президента РФ, якому в жовтні має виповнитися 70.

21 липня стало відомо, що українська радіогрупа TAVR Media зазнала кібератаки на мережу своїх радіостанцій(загалом 9 – ред.) та попередила, що поширена в ефірі інформація про нібито проблеми зі здоров’ям президента Володимира Зеленського не відповідає дійсності.

Наразі ніхто відповідальності за кібератаку на себе не взяв.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG