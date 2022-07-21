«44 – це не 70»: Зеленський прокоментував фейки про нібито його проблеми зі здоров’ям

Президент України Володимир Зеленський прокоментував фейки, поширені в результаті кібератаки на українські радіостанції, про нібито його проблеми зі здоров’ям.

«Сьогодні Росія запустила черговий фейк, що держава нібито не керується президентом Зеленським, бо він перебуває у лікарні, точніше – у реанімації через свій тяжкий стан, тяжкий стан здоров’я. Так ось – я перебуваю у кабінеті», – сказав Зеленський у відео в Instagram.

Зеленський сказав, що «так міцно, як зараз», ще ніколи не почувався.

«І погана новина для усіх, хто запускає такі фейки: я не один, нас таких 40 мільйонів. І при усій повазі до похилого віку, але 44 – це не 70», – додав 44-річний Зеленський, ймовірно, маючи на увазі вік президента РФ, якому в жовтні має виповнитися 70.

21 липня стало відомо, що українська радіогрупа TAVR Media зазнала кібератаки на мережу своїх радіостанцій(загалом 9 – ред.) та попередила, що поширена в ефірі інформація про нібито проблеми зі здоров’ям президента Володимира Зеленського не відповідає дійсності.

Наразі ніхто відповідальності за кібератаку на себе не взяв.