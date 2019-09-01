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01 Вересень 2019, Київ 14:34
Новини | Політика

Зеленський домовився про взаємні візити із президенткою Грузії – ОП

Президент України Володимир Зеленський (у центрі ліворуч) і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі (у центрі праворуч) під час зустрічі у Польщі, 1 вересня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі під час спільної участі в меморіальних заходах з нагоди річниці початку Другої світової війни, повідомляє Офіс президента 1 вересня.

За повідомленням, Зеленський та Зурабішвілі домовилися про взаємні візити «найближчим часом».

«Під час зустрічі також обговорювалася торговельно-економічна співпраця та координація взаємодії у рамках співробітництва з європейськими інституціями. Окрему увагу сторони приділили безпеці та обороні. Президенти домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні», – йдеться в повідомленні Офісу.

Володимир Зеленський перебуває в Польщі з офіційним візитом з 31 серпня. Напередодні він провів переговори і спільну пресконференцію з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зеленський зустрівся у Варшаві із президентом Дудою (відео)
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Зеленський зустрівся у Варшаві із президентом Дудою (відео)

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