«Віце-прем’єр» анексованого Криму був спостерігачем на виборах у самопроголошеній Абхазії

Підконтрольний Кремлю віце-прем’єр анексованого Криму і «постійний представник Криму при президенті Росії» Георгій Мурадов був спостерігачем на виборах президента самопроголошеної Абхазії. Про це йдеться в повідомленні російського державного новинного агентства «ТАСС».

За повідомленням агентства, Мурадов «вказав на відсутність порушень» у невизнаній кавказькій республіці.

Мурадов відомий зокрема тим, що 12 серпня просив Москву «розпочати переговорний процес із українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму», маючи на увазі воду з Дніпра.

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Міністерство закордонних справ України засудило «проведення під контролем Російської Федерації так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії».

У самопроголошеній республіці Абхазія 25 серпня пройшли президентські вибори. На посаду «голови республіки» претендували дев’ять кандидатів, серед них чинний «президент» Рауль Хаджимба.

Дотепер жодні «вибори», влаштовані сепаратистами в Абхазії й Південній Осетії, не були визнані ні у Тбілісі, ні на Заході – як і в Україні.

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«Незалежність» Абхазії й Південної Осетії, крім Росії, на цей час визнають тільки проросійські режими Нікарагуа, президента Венесуели Ніколаса Мадуро, президента Сирії Башара аль-Асада, а також невелика тихоокеанська острівна держава Науру. Іще дві такі держави – Тувалу (яка визнавала обидва грузинські регіони за «держави») і Вануату (де визнали було тільки Абхазію) – відкликали ці визнання і визнали територіальну цілісність Грузії.

Значне число інших країн світу виступило з заявами прямого засудження дій Росії, яка після короткої війни проти Грузії 2008 року не виконала своїх міжнародних зобов’язань вивести свої війська з грузинської території й натомість визнала «незалежність» двох грузинських регіонів, у яких залишилися російські війська. У Тбілісі (як, зокрема, і в Києві) ці регіони вважають окупованими Росією.