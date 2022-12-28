Від 24 лютого з російського полону звільнили 1456 людей – президент

З російського полону від початку повномасштабного вторгнення Росії в України звільнили 1456 людей, повідомив президент Володимир Зеленський, виступаючи 28 грудня із посланням у Верховній Раді.

«Ми зробимо все, щоб повернути додому всіх наших людей, які зараз у російській неволі. Мета – відновити територіальну цілісність України – завжди йде поруч для нас із іншою метою – звільнити всіх наших людей, яких утримують у російському полоні чи в тюрмах, а також усіх тих, хто був силою депортований із нашої землі», – сказав президент.

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«За час після 24 лютого нашій команді вдалося звільнити з російського полону 1456 людей. Це суттєво. І я щасливий бачити кожного й кожну, хто повертається в Україну. Але попереду ще значно більше роботи. Проте я не маю сумніву, що ми разом, об’єднано її виконаємо», – додав він.

14 грудня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими з Росією, в рамках якого до України повернулися 64 військових і громадянин Сполучених Штатів Мурекезі Суеді.