Президент України Володимир Зеленський прибув на конференцію з безпеки у Мюнхені, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який також бере участь у конференції, заявив у коментарі Радіо Свобода, що війна Росії проти України – це «справжня катастрофа», яка має наслідки «далеко за межами країни».

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходить 13-15 лютого. У щорічному Мюнхенському звіті з безпеки зазначається, що Україна, ймовірно, є першою жертвою нового світового порядку, де панує сила.

«Замість того, щоб розглядати війну переважно як питання суверенітету та міжнародного права, вона ризикує бути переосмисленою як суперечка, що підлягає переговорам між впливовими лідерами, в якій територія, гарантії безпеки та навіть природні ресурси стають розмінними козирами. Мир більше не сприймається переважно як врегулювання, засноване на правах, закріплене в законі та інституціях, а як примусове врегулювання конфлікту через «угоди зверху вниз» між впливовими суб'єктами», – йдеться у доповіді.

У ній також вказується на ризик того, що «результатом буде «мир переможця», досягнутий за допомогою «інструментів, відновлених зі смітника історії».



