Україна відкриває експорт дронів – Зеленський

Україна відкриває експорт дронів, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

«Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв. У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології», – повідомив президент.

За його словами, зараз безпека Європи побудована на технологіях і на дронах.

«Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки», – підсумував Зеленський.

На початку жовтня минулого року Зеленський висловив думку, що настав час «запускати експорт нашої української зброї», маючи на увазі ті типи зброї, які є в профіциті і можуть бути експортовані, щб забезпечити фінансування для іншого озброєння.

У вересні президент заявляв, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, – це українська зброя.