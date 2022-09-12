«Підлість не має меж». Зеленський припускає, що РФ намагатиметься надалі атакувати енергетичні обʼєкти

Президент України Володимир Зеленський припускає, що Росія намагатиметься надалі атакувати українські енергетичні об'єкти.

«Енергозабезпечення Дніпропетровщини, Полтавщини, Сумщини, Харківської області та міста Харкова вдалося відновити. Але сьогодні – нові удари по енергетичних об’єктах. Нові відключення у Харкові. І маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів не має меж – вони намагатимуться зробити системною й таку форму терору», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський повідомив, що 12 вересня прем’єр-міністр України провів нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном, «Нафтогазом».

«Буде утворений координаційний штаб для швидкого реагування на всі подібні прояви російського терору. Також будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям», – додав він.

11 вересня внаслідок російських ракетних обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури сталося знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Повідомлялося про перебої з постачанням води. Електропостачання низки областей згодом було відновлене.

У посольстві США назвали атаку РФ на об’єкти інфраструктури очевидною відповіддю на успіхи ЗСУ на фронті.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з атаками РФ на українські енергетичні об’єкти звернувся до росіян: «Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство».