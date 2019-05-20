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20 травня 2019, Київ 14:00
Новини | Політика

МВС: під час інавгурації Зеленського порушень порядку не зафіксовано

20 травня Зеленський склав присягу президента Україні

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Під час інавгурації президента України Володимира Зеленського порушень порядку не зафіксовано, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

«Під час масових заходів безпеку та публічний порядок забезпечували 3500 правоохоронців. Підрозділи МВС працюють у посиленому режимі. Ситуація контрольована, порушень правопорядку не зафіксовано», – сказав Яровий.

/**/ /**/ /**/ Володимир Зеленський під час інавгурації на посаду президента України. Київ, 20 травня 2019 року
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Інавгураційна промова Зеленського. Повний текст

За даними МВС, за процесом інавгурації на площі біля Верховної Ради спостерігали близько 3000 громадян.

20 травня Зеленський склав присягу президента України. Після цього він заявив, що розпускає парламент восьмого скликання і запропонував уряду піти у відставку.

Інавгурація президента Зеленського за півтори хвилини – відео
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Інавгурація президента Зеленського за півтори хвилини – відео

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