МВС: під час інавгурації Зеленського порушень порядку не зафіксовано

Під час інавгурації президента України Володимира Зеленського порушень порядку не зафіксовано, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

«Під час масових заходів безпеку та публічний порядок забезпечували 3500 правоохоронців. Підрозділи МВС працюють у посиленому режимі. Ситуація контрольована, порушень правопорядку не зафіксовано», – сказав Яровий.

За даними МВС, за процесом інавгурації на площі біля Верховної Ради спостерігали близько 3000 громадян.

20 травня Зеленський склав присягу президента України. Після цього він заявив, що розпускає парламент восьмого скликання і запропонував уряду піти у відставку.