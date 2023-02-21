У Києві Зеленський зустрівся з конгресменами США – обговорювали військову допомогу (відео)

У Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом – обговорювали військову допомогу Україні.

«Говорили переважно про те, що необхідно Україні, щоб швидше завершити цю війну. Президент Зеленський надав перелік всього, що необхідно для перемоги України. Переважно це артилерійські боєприпаси та системи дальнього радіусу дії. Система вже відома за назвою ATACMS. Також була така потреба, що потрібно надати спроможності враження цілей з повітря. Ми говорили про таку форму як F-16», – зазначив Майкл Маккол (Республіканська партія).

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський подякував американським конгресменам за візит і за потужну підтримку з боку обох палат і партій Конгресу.

«Це дуже потужний сигнал. Учора – візит президента Байдена, сьогодні – зустріч із вами. Я вважаю, що це дуже важливе свідчення того, що Сполучені Штати підтримують Україну», – сказав він.



За повідомленням, президент також розповів конгресменам про прогноз розвитку ситуації на передовій у наступні місяці і поінформував про першочергові потреби ЗСУ.

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20 лютого президент США Джо Байден неоголошений візит до України. У Києві він побував вперше від початку повномасштабного російського вторгнення. Це була також друга зустріч між президентами України та США з середини грудня, коли Володимир Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.