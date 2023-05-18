Зеленський затвердив склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя, затвердивши її персональний склад.



«Ми продовжуємо діяти на рівні інституцій нашої держави. Готуємось до реінтеграції Криму. Це дуже важливо. Зокрема, я підписав указ щодо Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції нашого Криму та міста Севастополя. Це вже про конкретику повернення Криму в Україну, наших людей додому», – сказав він під час заходів під час заходів до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.



Зеленський зазначив, що Україна продовжує роботу заради звільнення Криму від російських окупантів та його повноцінного повернення в державну систему.



«Коли ми створювали Кримську платформу – цей осередок нашої спільної сили, – ми хотіли, щоб тема Криму була в топі глобального порядку денного. Зараз дедалі більше лідерів і держав усвідомлюють, що без повернення Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам і повної сили – міжнародному праву», – наголосив президент.

На сайті президента опубліковано указ №283, яким затверджується склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму. Зокрема до складу ради входять президент, керівник Офісу президента та його заступники, до відання яких віднесені питання регіональної політики, інформаційної політики, зовнішньої політики та стратегічного партнерства, європейської та євроатлантичної інтеграції, національної безпеки та оборони, секретар Ради національної безпеки і оборони України, постійний представник президента України в АР Крим, його перший заступник, директор Націнституту стратегічних досліджень, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та інші.