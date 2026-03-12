Зеленський завтра зустрінеться з Макроном у Парижі – ЗМІ

Президенти Франції Емманюель Макрон та України Володимир Зеленський зустрінуться у Парижі завтра, 13 березня, повідомляють Reuters та BFMTV.

За повідомленням, обидва лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів у захисті України, а також засоби посилення тиску на Росію, зокрема боротьбу з її «тіньовим флотом».

Також президенти обміняються думками щодо «умов для справедливого та міцного миру та у зв’язку з цим підібють підсумки зобов’язань, взятих у рамках Коаліції бажаючих щодо гарантій безпеки».



Це буде одинадцятий візит президента України з початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

На початку березня планувалася тристороння зустріч представників України, США і Росії, але її відклали через загострення ситуації на Близькому Сході.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.



