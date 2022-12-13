Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

Президент України Володимир Зеленський вже підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, який сьогодні схвалили народні депутати.

Тепер цей закон мають опублікувати, наступного дня він набуде чинності.

310 народних депутатів 13 грудня підтримали в цілому ліквідацію Окружного адміністративного суду, двоє депутатів утримались і 31 не голосував.

Натомість ОАСК раніше 13 грудня заявив, що його ліквідація «незаконна» і «ставить під загрозу захист прав українців в період воєнного стану та після його закінчення».

Згодом в ОАСК заявили, що це рішення Верховної Ради не відповідає Конституції України, положенням законодавства та вимогам воєнного часу. Представники ОАСК вважають, що їхню роботу намагаються «зупинити політично мотивованим рішенням».

Через рішення, які часто називають сумнівними, та суддів, які мають репутацію недоброчесних, Окружний адміністративний суд міста Києва є одним із найбільш скандальних українських судів.

За даними проєкту Радіо Свобода «Схеми», Окружний адміністративний суд Києва на чолі з суддею Павлом Вовком мав зіграти ключову роль у встановленні підконтрольній Росії влади в Україні, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України.

Головне завдання ОАСК – вирішувати усі ключові питання у спорах з владою.

13 квітня 2021 року президент вніс до парламенту як «невідкладний» законопроєкт про ліквідацію ОАСК, Але парламент його не ухвалював.

18 жовтня 2021 року Володимир Зеленський заявив, що розгляд законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, як і низки інших документів, «відкладали впливові люди».