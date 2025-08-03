Зеленський заявив про домовленість обміну 1200 військовополоненими

Після зустрічі з секретарем Ради з національної безпеки та оборони (РНБО) Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком, на якій обговорили виконання домовленостей зустрічей в Стамбулі, президент Володимир Зеленський заявив про домовленість обміну 1200 людей.

«Серед ключових питань – продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1 200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу», – написав він у телеграмі.

За словами президента, з Рустемом Умєровим також обговорили наступні засідання Ставки та тематику доповідей на Ставці – зокрема, будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї критичної інфраструктури до опалювального сезону.

«Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно», – додав він.

Як повідомляв Зеленський наприкінці липня, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 5857 українців, поза обмінами – ще 555. У межах стамбульських домовленостей між Києвом та Москвою вдалося визволити понад тисячу українських військових.

Україна та Росія провели третій раунд переговорів у Стамбулі 23 липня, під час якого домовилися продовжити обміни військовополоненими, але також обговорювали повернення цивільних утримуваних осіб.



