Зеленський проведе конференцію військово-політичного керівництва – в ОП розповіли подробиці

Президент Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, планує провести конференцію військово-політичного керівництва, зазначив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров в ефірі телемарафону.

«У нас на 24 лютого буде багато візитів лідерів. Хто саме це буде, сказати не можу, але це будуть не просто символічні візити, а будуть результати», – сказав Нікіфоров.

За його словами, також буде засідання за участі України та «Групи семи».

«І на 25 лютого ми готуємо дещо особливе. Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде МІУ, Офіс президента і звичайно сам президент», – додав прессекретар президента.

Нікіфоров пояснив, що говорити будуть про різні аспекти, а саме про майбутнє армії, її розвиток, запровадження сучасних технологій, вступ в ЄС та НАТО. Також темами розмови, за словами прессекретаря президента, стануть відновлення ментального здоров’я українців, підтримка бізнесу та всі аспекти життя країни в майбутньому.

«Президент за результатами проведе свою пресконференцію», — пояснив Нікіфоров.

Останній раз Зеленський давав велику пресконференцію 19 грудня. Зустріч із журналістами присвячена підсумкам 2023 року.