Зеленський розповів, скільки дронів і ракет Росія запустила по Україні за тиждень

За тиждень Росія запустила по території України 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, «протидії цим ударам має стати більше».

«Готуємося до зустрічей з партнерами, щоб посилити наш захист від цього російського терору. Попереду саміти G7, ЄС і НАТО. І дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями. Очікуємо на змістовні зустрічі з партнерами», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що потрібна підтримка ППО та далекобійності, розширення співпраці у форматі Drone Deals та подальше посилення санкційного тиску на Росію.

«Маємо завершити цю війну достойно та з гарантованою безпекою. І саме завдяки силі, єдності партнерів та тиску на Росію це можна зробити довготривало. Дякую всім, хто нам допомагає!» – підсумував він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.