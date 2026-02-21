Зеленський каже, що обговорив із Умєровим підготовку до нових переговорів із Росією

Український лідер Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що обговорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим підготовку до нових переговорів з Росією.

Зеленський поінформував, що щодня продовжує «працювати спеціально», щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України і миру.

Президент наголосив, що Україна «зробить усе необхідне і точно не буде перепоною для миру». Водночас він зазначив, що Вашингтон побачив, що проблема полягає у Москві.

«Минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів. І наступну зустріч треба зробити непустою, це можливо. Ми проговорили сьогодні з Рустемом Умєровим деякі аспекти підготовки перемовин», – розповів Зеленський.

Раніше, в інтерв’ю Пірсу Морґану, опублікованому на YouTube ввечері 18 лютого, Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів зі США і Росією щодо припинення війни РФ проти України знову пройде у Швейцарії. Планованої дати переговорів голова держави не навів, але підкреслив важливість проведення переговорів саме в Європі.

Відразу по завершенню переговорів між Україною, США і Росією в Женеві (Швейцарія) Зеленський заявив, що спостерігався прогрес у військових аспектах, але в політичних сферах залишаються «чутливі питання». «Поки що позиції різні, бо перемовини були непрості… Тобто в напрямку військовому прогрес я почув, у напрямку політичному – був діалог, домовилися йти далі, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув», – додав президент, зазначивши, що деталі знатиме по поверненню групи в Україну.



