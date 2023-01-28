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«Перевозять залізницею військову техніку та солдатів РФ». Зеленський увів у дію санкції проти 185 компаній та осіб

Володимир Зеленський повідомив, що їхні активи в Україні блокуються, а майно буде використане для оборони

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 185 компаній та осіб, яких Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та військових.

«Сьогодні ж я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Ідеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами», – сказав він у своєму відеозверненні.

«Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! І, до речі, дякую всім розслідувачам, які викривають шляхи, що їх використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції», – додав Зеленський.

Як йдеться в оприлюдненому указі президента, санкції застосовуються щодо низки білоруських та російських компаній, а також російських підприємців Валерія Матвєєва, Сергія Белосохова та Володимира Строка.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію. У жовтні минулого року Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

Крім того, на території Білорусі регулярно проводять навчання за участі російських військових.

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