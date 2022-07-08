Зеленський: США допомагають Україні, але цього недостатньо для перемоги

Президент України Володимир Зеленський вдячний США за допомогу Україні, але вважає, що її недостатньо для перемоги.

«Я вдячний Байдену, США і американському суспільстві за допомогу, бо все це – зброя – щось коштує, а ці кошти – це кошти людей. Я вірю, що вони розуміють, що вони дають кошти, а ми віддаємо життя. Ми платимо найбільшу ціну. І я вдячний за те, що вони нас підтримують… США нам допомагають, і я хочу сказати – сильно допомагають, але недостатньо, щоб перемогти», – сказав він в інтерв'ю CNN, оприлюдненому у телеграмі президента.

Він додав, що Україні потрібно збільшення та прискорення цієї допомоги.



«Вони допомагають. І ми це цінуємо. Але ми хочемо збільшення цієї допомоги та прискорення. Ми самі воюємо за нашу землю, ми не хочемо, щоб громадяни інших країн воювали за нас. США – велика економіка, світова, вона може нам допомогти. І зброєю, і фінансово», – зазначив президент.

Зеленський зауважив, що США мають певний вплив «на деякі рішення європейських країн», це також допомога – політична.

«Деякі держави в Європі хотіли балансувати та бути «між крапельками під дощем». Але завдяки допомозі США вони почали нас підтримувати. І тому коли я говорю про обсяг і швидкість зброї, я не звертаюся до США. Я звертаюся до лідерів усього світу. Я говорю, що прискорення цього процесу збереже життя українців і приведе до деокупації наших регіонів, які окуповані Росією», – сказав він.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну США надали Києву озброєння та військову техніку майже на сім мільярдів доларів.