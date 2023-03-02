Зеленський про засідання Ставки: загальну доповідь зробив Залужний

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки – загальну доповідь зробив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Провів засідання Ставки – суто щодо фронтової й безпекової ситуації. Загальну доповідь зробив Головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ «Хортиця» – ключова увага Бахмуту. ОСУВ «Таврія» – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського. ОСУВ «Одеса» – доповідь щодо ситуації на Південному напрямку, зокрема стосовно того, що стосується Херсона й Херсонщини», – сказав він у своєму відеозверненні.



За його словами, північ країни також не залишається поза увагою.



«Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб придушувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала», – додав Зеленський.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.