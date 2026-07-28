У Білому домі закінчилася зустріч Зеленського і Трампа

У Білому домі закінчилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, повідомляють медіа.

Зеленський перебував всередині Білого дому близько години.

Президент Володимир Зеленський 28 липня прибув до Сполучених Штатів. Він повідомив, що планує зустріч із Трампом, його командою і «тими, хто може підтримати наш захист».

Напередодні президент України відвідав Велику Британію, де вперше зустрівся з новопризначеним прем’єр-міністром Енді Бернемом. Повідомлялося, що після візиту до Лондона він вирушить до Вашингтона 28 липня для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.