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Зеленський відвідав передові позиції українських захисників на Дніпропетровщині

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Дніпропетровщину відвідав передові позиції військовослужбовців, 8 липня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників на Дніпропетровщині, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Дякую за вашу роботу й героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, наші українські родини й суверенітет України. Хочу побажати вам здоров'я, усього найкращого вам і вашим сім'ям. І побажати всім нам перемоги», – сказав президент під час зустрічі з військовими.

Володимир Зеленський також вручив військовим державні нагороди.


Крім того, як повідомляється, президент провів нараду щодо ситуації на Дніпропетровщині.

«Мій рідний Криворізький район. Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста попри воєнний стан мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками», – йдеться у повідомленні Зеленського в телеграмі.

Останнім часом російські війська постійно обстрілюють Дніпропетровську область, зокрема Криворіжжя. Сьогодні, 8 липня, вранці російські війська знову обстріляли Криворізький район, поцілили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській.

Президент України Володимир Зеленський. Дніпропетровщина, 8 липня 2022 року
Президент України Володимир Зеленський. Дніпропетровщина, 8 липня 2022 року

Раніше Зеленський відвідував позиції українських військових на Миколаївщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Харківщині.

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