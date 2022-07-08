Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників на Дніпропетровщині, повідомляє пресслужба Офісу президента.



«Дякую за вашу роботу й героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, наші українські родини й суверенітет України. Хочу побажати вам здоров'я, усього найкращого вам і вашим сім'ям. І побажати всім нам перемоги», – сказав президент під час зустрічі з військовими.



Володимир Зеленський також вручив військовим державні нагороди.



Крім того, як повідомляється, президент провів нараду щодо ситуації на Дніпропетровщині.

«Мій рідний Криворізький район. Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста попри воєнний стан мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками», – йдеться у повідомленні Зеленського в телеграмі.

Останнім часом російські війська постійно обстрілюють Дніпропетровську область, зокрема Криворіжжя. Сьогодні, 8 липня, вранці російські війська знову обстріляли Криворізький район, поцілили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській.

Раніше Зеленський відвідував позиції українських військових на Миколаївщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Харківщині.