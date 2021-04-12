Президент Чехії відтепер пересуватиметься на інвалідному візку

Президент Чехії Мілош Земан пересуватиметься на інвалідному візку. В інтерв’ю для ТБ Blesk президент заявив, що на возик «пересідає назавжди» і що від тепер буде користуватиметься тільки ним.

Мілош Земан також відзначив, що готується на возику в’їхати і до Владисласької зали на празькому Граді, де 28 вересня відзначатиметься День чеської державності – звичайно, за умови, що карантин закінчиться.

Як повідомляють чеські медіа, Земанові ходити заваджає невропатія.

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«Стан моїх ніг незадовільний. Чи буде покращення з ногами? Якщо так, пересідати на возик буде зайвим. Якщо ні, тоді для чого мучитись ходьбою, для чого тягнути за собою прекрасну охорону?» – спитав чеський президент.

Мілош Земан у жовтні цього року відзначить 77 років від дня народження. Востаннє він був шпиталізований з переломом руки у серпні 2020 року.