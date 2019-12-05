Зеркаль закликала NYT виправити текст інтерв’ю з нею

Колишня заступниця глави Міністерства закордонних справ Олена Зеркаль звернулась до міжнародного редактора видання The New York Times у відкритому листі з вимогою опублікувати виправлений текст її інтерв’ю.

«Я була дуже розчарована, дізнавшись, що в інтерв’ю, яке я дала Ендрю Крамеру з The New York Times, мене цитували поза контекстом, оскільки більша частина інтерв’ю не показувала мою позицію точно. Результатом цього стали інтенсивні спекуляції в ЗМІ та додавання «масла у вогонь», що не відповідає інтересам ні України, ні США. Високі стандарти, які я очікую від The New York Times, не були виконані в цьому випадку», – зазначила Зеркаль.

Зокрема, Зеркаль наголосила, що неправдивими є оприлюднені заяви, нібито уряд України наперед знав про замороження військової допомоги США. Також вона заперечує викладену в інтерв’ю версію, ніби вона залишила свою посаду в знак протесту проти «дипломатії свого уряду з адміністрацією Трампа».

Викликала критику Зеркаль і некоректно описана мета її поїздки в США. Вона зазначила, що їхала у Вашингтон, щоб обговорити питання, які стосуються Північного потоку-2, а також санкцій проти Росії. За словами ексдипломатки, це обговорювали під час інтерв’ю і в подальшому електронному листуванні. «Було неминуче, що можуть виникнути питання, що стосуються поточного процесу імпічменту в США. Проте, стаття зробила низку вельми умоглядних заяв, які не знайшли відбиття в тому, що ми насправді обговорювали», – сказала Зеркаль.

«Я хотіла б попросити The New York Times надрукувати виправлену версію інтерв’ю, яке я дала. Крім того, я хотіла б, щоб цей лист також було опубліковано», – мовиться у листі Зеркаль.

Зеркаль призначили на посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції у 2014 році.

Наприкінці листопада вона написала заяву про звільнення.