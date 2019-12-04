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04 грудня 2019, Київ 16:24
Новини | Політика

Кабмін звільнив Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ

Зеркаль представляла позицію Києва в справі «Україна проти Росії» в Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права

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Кабінет міністрів України звільнив Олену Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ.

Вона працювала заступником голови МЗС з питань європейської інтеграції з 2014 року. Наприкінці листопада 2019-го Зеркаль написала заяву про звільнення.

Вона пояснила, що вважає неприйнятним для себе «запит» про «дружбу з Росією», а останнім аргументом для звільнення стало її відсторонення від процесів щодо газу.

Зеркаль представляла позицію Києва в справі «Україна проти Росії» в Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права.

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