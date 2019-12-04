Зеркаль звинуватила New York Times у маніпуляції через опубліковане інтерв’ю з нею

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка нещодавно подала у відставку, різко розкритикувала інтерв’ю з нею, оприлюднене 3 грудня у New York Times.

У матеріалі вказано, що Зеркаль першою серед українських високопосадовців визнала, що уряд України знав про замороження військової допомоги від США в той час, коли американські дипломати вимагали від президента Володимира Зеленського оголосити про початок розслідування проти опонентів Дональда Трампа.

«Те, що було у тій статті, яка сьогодні вийшла, воно дуже-дуже далеке від дійсності. І це такий приклад маніпуляції, який я вважала притаманний тільки російській пропаганді», – наголосила Зеркаль в ефірі Радіо НВ.

За її словами, у листі, отриманому від посольства України в США йшлося лише про те, що питання про військову допомогу залишилося без остаточного вирішення.

«Ніяких додаткових наголосів на тому, що це проблема, що вони дуже знервовані або бачать в цьому якийсь намір, не було. Воно привернуло мою увагу, тому що для мене було дійсно незрозуміло, чому воно ще не вирішено. Але такого відчуття, що це криза, що це може призвести до якихось наслідків, в мене не було», – сказала дипломатка.

За її словами, це було одне з питань, яке вона планувала обговорити з помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком у серпні, але зустрілася з ним лише у вересні. «Це питання вже обговорювали всі, і зайвий раз обговорювати це з Андрієм у мене не було ані нагоди, ані бажання», – додала вона.

Крім того, за словами Зеркаль, в інтерв’ю, оприлюдненому New York Times, є ще дві «кричущі невідповідності»: що причиною її звільнення було названо те, що вона нібито не витримала «підкилимної дипломатії», й інтерпретація виданням її раптово скасованого візиту до Вашингтону.

Як заявила дипломатка, вона спілкується з автором тексту і висловила йому своє обурення.

Олена Зеркаль також заявила, що помічник президента Андрій Єрмак рекомендував їй знизити медійну активність, і вона прислухалася до цього.

«Ми [з Андрієм Єрмаком] говорили з приводу моїх останніх інтерв’ю, і він наполегливо рекомендував припинити мою медіа активність. Це стосувалося загальних підходів. […] З вересня до перемоги в Гаазі я не дала жодного інтерв’ю, не прокоментувала жодної події і не вийшла з жодним постом», – зазначила Зеркаль.

За словами дипломатки, вона прислухалася до рекомендації помічника президента, тому що їй було важливо закінчити усі справи і не створювати додаткової напруги, щоб не ризикувати результатами.

Зеркаль призначили на посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції у 2014 році.

Наприкінці листопада вона написала заяву про звільнення.