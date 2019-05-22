Зеркаль розраховує залишитися на своїй посаді в МЗС

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що її посада не змінилася, і висловила сподівання на те, що і далі працюватиме в дипломатичній службі.

«Перш за все, моя посада і роль у дипломатичній службі не змінилися – заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції. Я дуже люблю те чим я займалася, займаюся і, сподіваюсь, далі буду займатися… Наступний важливий пункт у моєму календарі – 25 травня, Гамбург. Міжнародний трибунал з морського права оголосить рішення щодо наших військових кораблів і наших моряків, яких треба повернути домів. А вже з самого початку червня – двотижневі слухання у Гаазі», – написала Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

Вона додала, що зовнішня політика – спільна справа президента і МЗС. «Тому, взаємодія, конструктив і взаємоповага є критично важливими. Ми – одна команда і країна в нас одна», – написала Зеркаль.

Напередодні на сайті президента України з’явився указ про призначення Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації президента, пізніше він зник із сайту, а 22 травня Володимир Зеленський скасував цей документ.