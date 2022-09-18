За час дії «зернової ініціативи» з українських портів вийшло 165 суден з агропродукцією – Мінінфраструктури

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що за час дії «зернової ініціативи» з українських портів вийшло 165 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

«З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 3,7 млн тонн агропродукції», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, сьогодні вранці з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшло 8 суден, а ще 2 – чекають на свою чергу та сприятливі умови. Йдеться про відправку 169,3 тисяч тонн агропродукції.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.