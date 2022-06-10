Реальні цифри вбитих Росією маріупольців можуть виявитися набагато вищими – мерія

Реальні цифри вбитих Росією маріупольців можуть виявитися набагато вищими, ніж повідомлялось раніше. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко.

«Майже під кожним зруйнованим будинком – від 50 до 100 убитих (а в Маріуполі знищили 1300 багатоповерхових будинків). Тому реальні цифри вбитих у місті, на жаль, можуть виявитися набагато вищими, ніж ми повідомляли», – зазначив він.

За даними міськради, наразі у Маріуполі зносять пошкоджені будинки без розбору завалів, тому «тіла вбитих маріупольців прибирають разом з бетоном» на маріупольські полігони твердих побутових відходів. Цим, як зазначають у мерії, займаються представники угруповання «ДНР».

«Спочатку окупанти залучали до розбору завалів маріупольців, але, як побачили реальну кількість тіл, які знаходять, вони відразу відсторонили місцеве населення... Відомо, що тіла разом з завалами складують на Лівобережному полігоні ТПВ та на полігоні в Приморському районі, який був виведений з експлуатації ще у 2008 році», – повідомляють у міськраді Маріуполя.

25 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що внаслідок російської агресії в Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей.

Всесвітня організація охорони здоров’я застерегла, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань.

Очільник міста Вадим Бойченко заявив, що до кінця року у Маріуполі від хвороб і нестерпних умов можуть померти понад 10 тисяч людей.

6 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Росія готується до ймовірного спалаху холери в окупованому місті. Він підтвердив, що загарбники перекривають виїзд із міста. Крім того, за даними Андрющенка, Росія готує лікарні на своїй території для потенційних хворих серед військових.

10 червня британська розвідка також повідомила про загрозу «значного спалаху» холери у місті.