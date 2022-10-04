Жовква: Столтенберґ вже отримав ноту України про вступ, йдуть переговори щодо її розгляду

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ отримав заявку України щодо вступу до Альянсу за пришвидшеною процедурою – про це повідомив на брифінгу 4 жовтня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

«На сьогоднішній день генеральний секретар отримав цю заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі», – повідомив він.

Представник Офісу президента нагадав, що дев’ять країн вже зреагували на цю заявку, підтримавши рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України.

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Жовква пояснив, що пришвидшена процедура, на яку претендує Україна, передбачає вступ без попереднього Плану дій членства, як це відбулося у випадку Швеції та Фінляндії.

«Тому Україна розраховує на відповідну модель руху. І президент України, і дипломатична служба ведуть переговори з державами-членами НАТО про те, щоб така заявка набула практичного розгляду», – додав Жовква.

30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.