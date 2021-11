У США громадянина Росії засудили до 10 років ув’язнення через шахрайство

Федеральний суд у Брукліні (США) засудив російського громадянина Олександра Жукова до десятирічного ув’язнення за інтернет-шахрайство, яке коштувало американській рекламній індустрії понад сім мільйонів доларів. Суд оголосив рішення 10 листопада.

«Сидячи біля свого комп’ютера в Росії та Болгарії, Жуков придумав і здійснив витончений шахрайський план щодо індустрії дигітальної реклами, жертвами якого стали тисячі компаній у Сполучених Штатах. Сьогоднішній вирок надсилає потужний сигнал кіберзлочинцям у всьому світі про те, що їм не вдасться сховатися за кордоном від правосуддя», – йдеться у спільній заяві федеральної прокуратури, ФБР та поліцейського управління Нью-Йорка.

Восени 2014 року Жуков заснував компанію Media Methane, офіційною метою якої було розміщення реклами, переважно відеокліпів, на сайтах різних ЗМІ. Компанія Жукова приймала замовлення рекламних агентств, але реклама з’являлася не стільки на реальних сайтах ЗМІ, як на їх фальшивих копіях, створених Жуковим та спільниками. Використовуючи дві тисячі комерційних комп’ютерних серверів, орендованих у Далласі та Амстердамі, вони насправді створили фіктивний трафік.

Рекламодавці вважали, що їхня реклама з’являлася на сайтах понад 6 тисяч видань, включаючи New York Times, New York Post, New York Daily News. Згідно з обвинувальним висновком, на Жукова працювало кілька програмістів, які створили та підтримували технічну інфраструктуру, необхідну для проведення шахрайських операцій, а себе він називав «королем шахрайства».

Олександра Жукова заарештували в Болгарії у 2018 році і видали Сполученим Штатам у 2019-му. У травні цього року його визнав винним у шахрайстві та відмиванні грошей суд присяжних. Крім десятирічного ув’язнення, суд оштрафував Жукова на майже 4 мільйони доларів.