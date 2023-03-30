У ЄС засуджують затримання американського журналіста WSJ у Росії

Європейський Союз засуджує затримання Росією журналіста видання Wall Street Journal Евана Гершковича.

«Журналістам має бути дозволено вільно займатися своєю професією, і вони заслуговують на захист. Російська влада знову демонструє своє систематичне нехтування свободою ЗМІ», – написав голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель у твіттері.

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30 березня стало відомо, що журналіст, який близько шести років працює в Росії, зник у Єкатеринбурзі під час підготовки матеріалу про ПВК «Вагнер».

Пізніше Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання за підозрою у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Спецлужба стверджує, що журналіст за завданням США займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК. Підприємство у повідомленні не названо.

Видання «Медуза» з посиланням на колегу кореспондента WSJ повідомило, що той їздив до Нижнього Тагілу. Там розташований танковий «Уралвагонзавод» і ще кілька підприємств військово-промислового комплексу. «Верстка» зазначає, що у Свердловській області РФ розташовано понад 100 заводів та підприємств, які працюють на держоборонзамовлення. «Комерсант» пише, що Гершковича доправлять до Москви і помістять у СІЗО «Лефортово».